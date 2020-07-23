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Whatsapp uygulaması ne kadar güvenli? Uzman isimden korkutan açıklama: QR Koda sahip olan her yerden ulaşabilir

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Giriş: 23.07.2020 11:01
Güncelleme:23.07.2020 11:02
Son dakika haberi... Almanya basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Almanya'da İçişleri Bakanlığına bağlı Federal Suç Dairesinin (BKA) WhatsApp mesajlarını takip edebildiği iddia edildi. Peki WhatsApp uygulaması ne kadar güvenli? Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu. Kırık, masaüstü bilgisayarlar WhatsApp'ı açmak için kullanılan QR koda sahip olmanın her yerde mesajlara ulaşım sağlayabileceğini vurgulayarak kullanıcılara uyarılarda bulundu.

Almanya basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Almanya'da İçişleri Bakanlığına bağlı Federal Suç Dairesinin (BKA) WhatsApp mesajlarını takip edebildiği iddia edildi. Peki WhatsApp uygulaması ne kadar güvenli? Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu. Kırık, masaüstü bilgisayarlar WhatsApp'ı açmak için kullanılan QR koda sahip olmanın her yerde mesajlara ulaşım sağlayabileceğini vurgulayarak kullanıcılara uyarılarda bulundu.

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