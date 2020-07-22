22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Almanya'yı karıştıran WhatsApp flaş iddiası

'da İçişleri Bakanlığına bağlı Federal Suç Dairesinin () mesajlarını takip edebildiği iddia edildi. WhatsApp ile ilgili bu iddia Almanya'da tepkiye neden oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.07.2020
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Almanya'yı karıştıran WhatsApp flaş iddiası

Batı Alman Televizyon Kurumu (WDR) ve Bavyera Televizyon Kurumunun (BR) ortak haberinde, BKA'nın "Bilgi Teknolojisi İzleme" biriminin şifrelenmiş WhatsApp sohbetlerini almanın bir yolunu bulduğu belirtildi.

BKA'nın şüphelendikleri kişilerin mesajlarına herhangi bir casus yazılım yüklemeden "WhatsApp Web" sistemini kullanarak ulaşabildiği ileri sürülen haberde, kurum içi yazışmalarda, "BKA, WhatsApp hesabından gelen metin, video, görüntü ve kısa sesli mesajların gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan bir metoda sahiptir. Şüphelenilen kişinin rehberindeki kişiler de bu şekilde bilinir hale getirilebilir." ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.

Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Martina Renner, duruma tepki göstererek terörle mücadele bağlamında kişisel yazışmaların takibinin ancak hakim kararıyla olabileceğini vurguladı.

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