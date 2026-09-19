TOKİ'den ev ve iş yeri sahiplerine yüzde 25 indirim! Başvurular 22 Eylül'de başlıyor

TOKİ'nin ev ve iş yeri sahibi yaklaşık 228 bin hak sahibini ilgilendiren yüzde 25 indirim kampanyası 22 Eylül'de başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu kampanya 19 Ekim'e kadar sürecek. Borcunun tamamını peşin kapatanlar yüzde 25 indirimden yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayanlar ise kalan borcun en az yüzde 25'ini ödeyerek, ödediği tutar üzerinden yüzde 25 indirim alabilecek. A Haber muhabiri Şener Çetin, kampanyanın ayrıntılarını aktardı.