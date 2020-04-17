Koronavirüse karşı cep telefonu nasıl temizlenir? Dezenfektanla telefon temizliği doğru mu? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

Gün içerisinde sürekli elimizle temas ettiğimiz cep telefonları koronavirüse karşı nasıl temizlenmeli? Dezenfektanla telefon temizliği yapmak doğru mu? Telefon bakımı nasıl yapılmalı? Uzman eğitmen Mustafa Aydın, A Haber canlı yayınında soruların yanıtlarını verdi. Aydın, kimyasal maddelerin telefonlara temas ettirilmemesini belirterek, "Kimyasala maruz tutmayın bir kolonya veya dezenfektan maddeyi yumuşak beze döküp cihazımızı temizlememiz yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.