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Koronavirüse karşı cep telefonu nasıl temizlenir? Dezenfektanla telefon temizliği doğru mu? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video
Gün içerisinde sürekli elimizle temas ettiğimiz cep telefonları koronavirüse karşı nasıl temizlenmeli? Dezenfektanla telefon temizliği yapmak doğru mu? Telefon bakımı nasıl yapılmalı? Uzman eğitmen Mustafa Aydın, A Haber canlı yayınında soruların yanıtlarını verdi. Aydın, kimyasal maddelerin telefonlara temas ettirilmemesini belirterek, "Kimyasala maruz tutmayın bir kolonya veya dezenfektan maddeyi yumuşak beze döküp cihazımızı temizlememiz yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.
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