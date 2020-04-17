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17.04.2020

Koronavirüse karşı cep telefonu nasıl temizlenir? Dezenfektanla telefon temizliği doğru mu? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

Gün içerisinde sürekli elimizle temas ettiğimiz cep telefonları koronavirüse karşı nasıl temizlenmeli? Dezenfektanla telefon temizliği yapmak doğru mu? Telefon bakımı nasıl yapılmalı? Uzman eğitmen Mustafa Aydın, A Haber canlı yayınında soruların yanıtlarını verdi. Aydın, kimyasal maddelerin telefonlara temas ettirilmemesini belirterek, "Kimyasala maruz tutmayın bir kolonya veya dezenfektan maddeyi yumuşak beze döküp cihazımızı temizlememiz yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.
Cep telefonlarında virüs riski! Corona virüsünden korunmak için telefon ne sıklıkla temizlenmeli? CEP TELEFONLARINDA VİRÜS RİSKİ! CORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMAK İÇİN TELEFON NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?
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