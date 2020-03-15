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15.03.2020

Cep telefonlarında virüs riski! Corona virüsünden korunmak için telefon ne sıklıkla temizlenmeli?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs şu ana dek 120'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Corona virüs dünya genelinde 5 bin 833 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Öte yandan virüs bulaşmış hasta sayısı 156 bin 396’ya yükselirken; 73 bin 968 kişi de tedavi edildi. Corona virüsten korunmak için en önemli etken kişisel temizlik. Peki günün her anı yanımızda olan cep telefonlarını nasıl temizlemeliyiz? Corona virüsünden korunmak için telefon ne sıklıkla temizlenmeli? İşte haberin detayları...

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