Son dakika: Google İngiltere’ye telif ödeyecek

Son dakika haberi... Google Fransa'dan sonra şimdi de İngiltere'ye telif ödeyecek. Google, The Financial Times ve Reuters'ın da arasında olduğu 120 İngiliz yayın kuruluşuyla imzaladığı anlaşmaya göre, söz konusu kaynaklardan yansıyan haberler için lisanslama ücreti ödeyecek. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra’dan aktardı.

Son dakika haberi... Google Fransa'dan sonra şimdi de İngiltere'ye telif ödeyecek. Google, The Financial Times ve Reuters'ın da arasında olduğu 120 İngiliz yayın kuruluşuyla imzaladığı anlaşmaya göre, söz konusu kaynaklardan yansıyan haberler için lisanslama ücreti ödeyecek. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.