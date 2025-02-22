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Havelsan’ın yeni İHA: Bulut! Dikey iniş kalkış yapabiliyor

Havelsan’ın yeni İHA: Bulut! Dikey iniş kalkış yapabiliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.02.2025 17:03
İnsansız hava araçları noktasında daha önce Baha'yı üreten Havelsan bu kez yeni insansız hava aracı Bulut'la birlikle bir kez daha adından söz ettirdi. Dikey iniş kalkış yapabilen Bulut insansız hava aracı, hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hem de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterine girdi.
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Havelsan’ın yeni İHA: Bulut! Dikey iniş kalkış yapabiliyor
Havelsan’ın yeni İHA: Bulut!
Havelsan’ın yeni İHA: Bulut!
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