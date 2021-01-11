11 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları ANALİZ - Sosyal ağlar bizi gözetliyor

ANALİZ - Sosyal ağlar bizi gözetliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2021 17:06
Güncelleme:11.01.2021 17:15
Neredeyse tüm dünyada internet kullanımı etkin. Sosyal medya ağlarında her birimizin izleri mevcut. Peki ama biz mi sosyal medyayı, yoksa sosyal medya mı bizi yönlendiriyor? Ardımızda bıraktığımız dijital ayak izleri ne anlama geliyor? Bizi hangi tehlikeler bekliyor? Sosyal ağların hikayesi analiz haberimizde... Neredeyse tüm dünyada internet kullanımı etkin. Sosyal medya ağlarında her birimizin izleri mevcut. Peki ama biz mi sosyal medyayı, yoksa sosyal medya mı bizi yönlendiriyor? Ardımızda bıraktığımız dijital ayak izleri ne anlama geliyor? Bizi hangi tehlikeler bekliyor? Sosyal ağların hikayesi analiz haberimizde...
Sorularla WhatsAppın yeni sözleşmesi! Hesabı silince ne olur? Gölge profil nedir? Canlı yayında anlattı SORULARLA WHATSAPP'IN YENİ SÖZLEŞMESİ! HESABI SİLİNCE NE OLUR? "GÖLGE PROFİL" NEDİR? CANLI YAYINDA ANLATTI
Son dakika: KVKKdan WhatsApp hamlesi! SON DAKİKA: KVKK'DAN WHATSAPP HAMLESİ!
SON DAKİKA! WhatsApp sözleşmesi ile gelen tehlike: Tüm veriler paylaşılacak... Büyük panik yaşanıyor! SON DAKİKA! WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İLE GELEN TEHLİKE: TÜM VERİLER PAYLAŞILACAK... BÜYÜK PANİK YAŞANIYOR!
WhatsApp kullanıcılarından dev boykot! Dünya sıralamasında üçüncülüğe geriledi WHATSAPP KULLANICILARINDAN DEV BOYKOT! DÜNYA SIRALAMASINDA ÜÇÜNCÜLÜĞE GERİLEDİ
WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir? WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor? Veriler Facebookla paylaşılınca ne olacak? Uzman isim A Haberde yanıtladı WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR? WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR? VERİLER FACEBOOK'LA PAYLAŞILINCA NE OLACAK? UZMAN İSİM A HABER'DE YANITLADI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal ağlar bizi gözetliyor
Sosyal ağlar bizi gözetliyor
WhatsApp'tan BİP'e toplu geçiş!
WhatsApp'tan BİP'e toplu geçiş!
Gölge profil nedir?
"Gölge profil" nedir?
Yerli uygulama BİP neden önemli?
Yerli uygulama BİP neden önemli?
Dev boykot! Dünya sıralamasında...
Dev boykot! Dünya sıralamasında...
Türkiye'nin siber güvenliği neden önemli?
Türkiye'nin siber güvenliği neden önemli?
Reklam mesajları nasıl engellenir?
Reklam mesajları nasıl engellenir?
TURKSAT 5A ile neler değişecek? Uzman isim A Haber'e anlattı
TURKSAT 5A ile neler değişecek? Uzman isim A Haber'e anlattı
WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir?
WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir?
ABD'den kritik F-35 kararı
ABD'den kritik F-35 kararı
Koronavirüse karşı filtreli koruma
Koronavirüse karşı filtreli koruma
İHA’larla en uzun animasyon rekoru
İHA’larla en uzun animasyon rekoru
Daha Fazla Video Göster