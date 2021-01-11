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ANALİZ - Sosyal ağlar bizi gözetliyor
Neredeyse tüm dünyada internet kullanımı etkin. Sosyal medya ağlarında her birimizin izleri mevcut. Peki ama biz mi sosyal medyayı, yoksa sosyal medya mı bizi yönlendiriyor? Ardımızda bıraktığımız dijital ayak izleri ne anlama geliyor? Bizi hangi tehlikeler bekliyor? Sosyal ağların hikayesi analiz haberimizde... Neredeyse tüm dünyada internet kullanımı etkin. Sosyal medya ağlarında her birimizin izleri mevcut. Peki ama biz mi sosyal medyayı, yoksa sosyal medya mı bizi yönlendiriyor? Ardımızda bıraktığımız dijital ayak izleri ne anlama geliyor? Bizi hangi tehlikeler bekliyor? Sosyal ağların hikayesi analiz haberimizde...