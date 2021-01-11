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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA! WhatsApp sözleşmesi ile gelen tehlike: Tüm veriler paylaşılacak... Büyük panik yaşanıyor! SON DAKİKA! WhatsApp sözleşmesi ile gelen tehlike: Tüm veriler paylaşılacak... Büyük panik yaşanıyor!
WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sözleşmesi üzerinde milyonlarca kullanıcı tarafından yoğun eleştiri alan WhatsApp, yaptığı yeni açıklama ile kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat'a kadar onay vermesi gerektiğini yineledi. Bu yeni sözleşme ile 2 milyarı aşkın WhatsApp kullanıcısının bilgisi, Facebook'un diğer şirketlerinin reklam ve pazarlama alanına açıldı.
Giriş Tarihi: 11.01.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 14:01
Son dakika... WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni Gizlilik İlkeleri'nde çok tartışılacak bir değişikliğe imza attı. Milyonlarca kişi tarafından büyük tepki gören WhatsApp sözleşmesi ile kullanıcıları büyük tehlike bekliyor. İşte WhatsApp yeni sözleşmesi ile gelen tehlike...
GALERİ DEVAM EDİYOR
WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri zorunlu kılındı.
İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kalsın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma uygulaması sunan WhatsApp'ın şimdiye kadar gizlilik özelliğiyle hep ön planda olduğunu belirtti.
Facebook'un, 2014 yılından beri WhatsApp'ı bünyesinde bulundurduğunu ve kullanıcılara şimdiye kadar Facebook ile veri paylaşmaktan vazgeçme seçeneği sunulduğunu hatırlatan Kalsın, "Ancak şimdi kullanıcılara Facebook'un kişisel verilerine erişim izni vermeleri için bir çeşit baskı yapıyor.
Güncellemeyi kabul eden kullanıcılar artık iletişim numarası, konumu, sohbetleri ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok veriyi Facebook ile paylaşmayı kabul edecek ve eğer güncellemeyi kabul etmezlerse hesapları kendilerinden alınacak. Özetle bu güncelleme ile kullanıcılar, mesajlaşma servisini kullanmaya devam etmek istiyorlarsa verilerinin ihlalini kabul etmeye yasa dışı bir şekilde zorlanıyor." şeklinde konuştu.
Yeni uygulamanın birçok açıdan üzücü olduğunu ifade eden Kalsın, şimdiden birçok kullanıcının Signal veya Telegram gibi diğer iletişim platformlarına geçtiğini aktardı.
Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'ın dahi kullanıcılara hizmetleri değiştirmeyi denemelerini önerdiğini anlatan Kalsın, "Musk ayrıca, alaycı bir dille yazılmış mesajında, ABD'nin başkentinde meydana gelen protestocuların saldırısından Facebook'un sorumlu olduğunu iddia ediyor.
Bir WhatsApp sözcüsü, Ars Technica'ya verdiği röportajda, bu değişiklik sayesinde WhatsApp sohbetlerinin Facebook'un gelişmiş kaynakları kullanılarak kurtarılacağını söyledi ve şirketlerin WhatsApp sohbetlerine erişim sağlayacağını belirtti. Bununla birlikte güncellenen Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası'nın İngiltere ve AB'deki kullanıcıları etkilemeyeceği belirtildi." dedi.