Sorularla WhatsApp'ın yeni sözleşmesi! Hesabı silince ne olur? "Gölge profil nedir? Canlı yayında anlattı

İşte o açıklamalardan satır başları;

WHATSAPP NEREDEN PARA KAZANIYOR?

Eğer bir ürünü para verip kullanmıyorsanız muhtemelen o ürün sizsiniz. Buradan yola çıktığımızda Facebook tarafından 19,5 milyar dolar gibi çok ciddi bir paraya satın alınan WhatsApp'ın nereden para kazandığı pek fazla düşünmediğimiz bir şeydi. 19,5 milyar doları verip de para kazanmayacak bir yapıtı satın almayacaklarına göre o zaman demek ki buradaki ürün bizim kendimiz oluyor. Bizim alışkanlıklarımız bizim eğilimlerimiz. Dolayısıyla buna çok fazla şaşırmamak gerekiyor.