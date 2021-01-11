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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sorularla WhatsApp'ın yeni sözleşmesi! Hesabı silince ne olur? "Gölge profil nedir? Canlı yayında anlattı Sorularla WhatsApp'ın yeni sözleşmesi! Hesabı silince ne olur? "Gölge profil nedir? Canlı yayında anlattı Son dakika haberi... WhatsApp hakkında merak edilen sorular neler? WhatsApp hesabını silince ne olur? Sözleşme kabul edilirse ne olur? WhatsApp hangi bilgileri topluyor? Uçtan uca şifreleme ne anlama geliyor? Diğer uygulamalar ne kadar güvenli? Kişiler veriler tehlikede mi? Kişisel veriler nasıl korunabilir? Kişiler veriler tehlikede mi? "Gölge profil" nedir? Siber güvenlik uzmanı Vahit Aslankol A Haber canlı yayınında yanıtladı. Giriş Tarihi: 11.01.2021 13:22 WhatsApp hakkında merak edilen sorular neler? WhatsApp hesabını silince ne olur? Sözleşme kabul edilirse ne olur? WhatsApp hangi bilgileri topluyor? Uçtan uca şifreleme ne anlama geliyor? Diğer uygulamalar ne kadar güvenli? Kişiler veriler tehlikede mi? Kişisel veriler nasıl korunabilir? Kişiler veriler tehlikede mi? "Gölge profil" nedir? Siber güvenlik uzmanı Vahit Aslankol A Haber canlı yayınında yanıtladı. GALERİ DEVAM EDİYOR İşte o açıklamalardan satır başları; WHATSAPP NEREDEN PARA KAZANIYOR? Eğer bir ürünü para verip kullanmıyorsanız muhtemelen o ürün sizsiniz. Buradan yola çıktığımızda Facebook tarafından 19,5 milyar dolar gibi çok ciddi bir paraya satın alınan WhatsApp'ın nereden para kazandığı pek fazla düşünmediğimiz bir şeydi. 19,5 milyar doları verip de para kazanmayacak bir yapıtı satın almayacaklarına göre o zaman demek ki buradaki ürün bizim kendimiz oluyor. Bizim alışkanlıklarımız bizim eğilimlerimiz. Dolayısıyla buna çok fazla şaşırmamak gerekiyor. KABUL ETMİŞ OLDULAR
Biz zaten herhangi bir uygulamayı yüklerken bizim uygulamayı kullanabilmemiz için bizim verilerimize ulaşmaya izin istiyorlar. Dolayısıyla bu verilerin kullanılmasına izin vermiş oluyoruz.
Daha önce yaptıklarını söylemezken şimdi kabul etmiş oldular. Teknik olarak bir şey değişmedi. "GÖLGE PROFİL" NEDİR? Özellikle 2013 yılında bir skandala imza atmışlardı. 2013 yılında "Gölge profil" diye bir kavramdan bahsedildi. Hatta bununla ilgili Zuckerberg Amerikan Senatosunda ifade verdi. Daha sonrasında 5 milyar dolar Facebook'a ceza kesildi. O da şuydu sizin verdiğiniz bilgilerin dışında sizin kontakta bulunduğunuz insanların cihazlarından aldığı bilgilerle sizin daha büyük bir profilinizi meydana getiriyor. İşte biz buna "Gölge profil" diyoruz. Yani teknik ismiyle 3. taraftan elde edilen bilgiler. "BAĞIŞÇI BABA"NI TANIYOR MUSUN?
Hatta bununla ilgili şöyle bir kaynak taraması yaptığınızda şu tür ilginç bilgiye de ulaşabilirsiniz;
Avrupa'da ve ABD'de kişilerin sperm bankasından çocuk sahipleri oldukları kavramları var. Bağışçı kişinin kimliği belli olmamasına rağmen bu şekilde dünyaya gelen bir kişiye babası yani bağışçı olan babası tanıyor olabileceğin kişi olarak öneriliyor. Böyle olunca durum daha kafa karıştırıcı hale geliyor. Bağışçının, annenin ve çocuğun kimliği gizli fakat o zaman hesap edin ki arka planda nasıl bir veri paylaşım algoritması çalışıyor ki biyolojik babasını öneriyor.