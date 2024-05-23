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ZTK'da dev final! Beşiktaş 3-2 Trabzonspor

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 23:03
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor, 90+4. dakikada El-Musrati'nin attığı golle Beşiktaş karşısında 3-2 öne geçti.
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Beşiktaş 3-2 Trabzonspor
Beşiktaş 3-2 Trabzonspor
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
Beşiktaş 2-1 Trabzonspor
Beşiktaş 2-1 Trabzonspor
Beşiktaş 1-1 Trabzonspor
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