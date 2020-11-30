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Yılmaz Vural son durumu | Eşi Seda Vural açıkladı: İlk kez yakalandı

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Giriş: 30.11.2020 11:41
Yılmaz Vural son durumu | Türk futbolunun efsane isimlerinden Yılmaz Vural, geçtiğimiz günlerde yakalandığı koronavirüsten dolayı yoğun bakıma alınarak, entübe edilmişti. Tecrübeli hocanın ikinci kez koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Eşi Seda Vural, iddiaları yalandı ve Yılmaz Vural'ın ilk kez Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Önceki gece uygulanan tedavilerle kan değerlerinde düzelme görülen Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural, "Doktoru da bunu daha önce açıkladı. Ama maalesef böyle bir algı oluştu. Yılmaz hiçbir zaman korona olmadı. Grip dahi geçirmedi. Buna tüm Akhisar camiası da şahittir. Onun COVID-19 olduğu iddia edilen günlerde 17 kilometre mesafe kat edecek antrenmanlar yapıyordu. O ilk kez koronaya yakalandı" dedi. Öte yandan Yılmaz Vural'ın ailesi tarafından yapılan diğer bir açıklamada, ikinci testin negatife döndüğü ifade edildi. Açıklamada, "Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Babamız şu an tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor" denildi.

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