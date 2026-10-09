Türk futbolunda kritik saatler! TFF'den olağanüstü toplantı: Montella'nın kaderi ve hakem krizi masada
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Türk futbolunda peş peşe yaşanan sarsıcı gelişmeler ve A Milli Takım'daki mağlubiyetlerin ardından Riva'da olağanüstü toplandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında saat 14.00'te başlayan kritik zirvede, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği, tutuklamalarla sarsılan hakem camiasındaki son durum, Anthony Taylor'ın görevi ve federasyon içi olağanüstü seçim iddiaları masaya yatırıldı. Riva Hasan Doğan Tesisleri'ndeki sıcak gelişmeleri A Spor muhabiri Efe Can aktardı.