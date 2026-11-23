İstanbul'da firari aslan paniği! A Haber, aslanın son görüldüğü noktada

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde görülen aslan için arama çalışmaları sürüyor. Termal dronla ormanlık alanda yeri tespit edilen aslanın, yerleşim yerlerine yaklaşık 20-25 metre mesafede görüntülendiği belirtildi. Henüz yakalanamayan aslanın nereden geldiği ve sahibinin kim olduğu ise merak konusu. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu ve kameraman Ege Ural, bölgedeki son durumu aslanın en son görüldüğü noktadan canlı yayında aktardı.