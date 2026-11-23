Irak'ın kuzeyindeki gelişmeler Terörsüz Türkiye süreci açısından ne anlama geliyor?

Terörsüz Türkiye sürecinde Irak'ın kuzeyindeki gelişmeleri değerlendiren Emekli Hava Tuğgeneral Hüseyin Fazla ve Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş, PKK'nın Hakurk'taki 14 barınma alanını boşaltmasının askeri ve jeopolitik önemine dikkat çekti. Hüseyin Fazla, sürecin sabır ve titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirtirken Mehmet Bozkuş, gelişmenin Türkiye, Irak ve İran açısından stratejik sonuçları olabileceğini ifade etti.