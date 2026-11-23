Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Haseki bölgesinde tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. İlk bilgilere göre kazada bazı yolcular hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edilirken kazanın nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Fatih'in Haseki bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin ilk bilgileri canlı yayında aktardı.