PKK'nın boşalttığı 18 barınma alanı ne anlama geliyor? Çağlar Özer A Haber'de anlattı

Terörsüz Türkiye sürecinde Irak'ın kuzeyindeki gelişmeleri değerlendiren Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, PKK'nın Metina ve Hakurk bölgelerinde toplam 18 barınma alanını boşaltmasının önemli bir adım olduğunu söyledi. Sürecin titizlikle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Özer, silahların teslim edilmesi ve mağara ile sığınakların kullanılamaz hâle getirilmesinin kritik aşamalar olduğunu belirtti.