Altında düşüş bitti mi? İslam Memiş piyasaların seyrini değerlendirdi

Altın fiyatlarında geçen haftaki sert düşüşün ardından yeni haftaya yükselişle başlandı. Uluslararası piyasalarda ons altın 3 bin 606 dolara, gram altın ise 6 bin 133 liraya yükseldi. Piyasa Analisti İslam Memiş, altındaki belirsizliğin sürdüğünü belirterek ons altında 3 bin 500-3 bin 600 dolar, gram altında ise 6 bin-6 bin 200 lira aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi.