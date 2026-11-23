Hakurk'ta 14 barınma alanı boşaltıldı! Mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirilecek

Terörsüz Türkiye sürecinde sahadan yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/KCK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan 14 barınma alanını boşalttı. Böylece örgütün 8 Ekim 2026'dan bu yana boşalttığı barınma alanlarının sayısı 18'e yükseldi. A Haber muhabiri Şener Çetin, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde yaşanan son gelişmeleri canlı yayında aktardı.