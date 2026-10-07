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GOL | Zonguldakspor 0-1 Düzce Cam Düzcespor
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GOL | Zonguldakspor 0-1 Düzce Cam Düzcespor

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maçında Düzce Cam Düzcespor, Zonguldakspor karşısında 86. dakikada Berat Yavuz'un attığı golle durumu 1-0'a getirdi.

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