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TFF'de karar verildi: Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TFF'de karar verildi: Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunda yaşanan gelişmelerin ardından İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında Riva'da olağanüstü toplandı. 14.00'da başlayan toplantıda yönetim kurulundan göreve devam kararı çıkarken, olağanüstü seçime karşı çıkan 5 ismin istifa ettiği bildirildi. Toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği ve hakem yönetimi de ele alındı. Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılması kararı verildi.

Türk futbolunda kritik saatler! TFF'den olağanüstü toplantı: Montella'nın kaderi ve hakem krizi masada
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Türk futbolunda kritik saatler! TFF'den olağanüstü toplantı: Montella'nın kaderi ve hakem krizi masada
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