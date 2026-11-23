İBB'nin toplam borcu 8 milyar dolar! Faruk Gökkuş Sayıştay raporunu değerlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve İETT'nin 2025 yılı kesinleşen hesaplarına göre toplam borcunun 8 milyar dolar olduğunu belirten AK Parti İBB Grup Başkan Vekili Faruk Gökkuş, yatırım payının yüzde 21'e gerilediğini öne sürdü. Gökkuş, İSKİ'nin İBB'den 17 milyar lira alacağı bulunduğunu ve 2027 bütçesinde yaklaşık 7 milyar liralık borçlanma öngörüldüğünü söyledi.