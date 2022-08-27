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Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha! KAP'a bildirildi

İHA
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Giriş: 27.08.2022 09:59
Güncelleme:27.08.2022 09:59
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Fildişili oyuncuya 1.5 milyon euro maaş ödeneceği ifade edildi.
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