Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha! KAP'a bildirildi

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Fildişili oyuncuya 1.5 milyon euro maaş ödeneceği ifade edildi.