27 Ağustos 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha! KAP'a bildirildi
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Fildişili oyuncuya 1.5 milyon euro maaş ödeneceği ifade edildi.