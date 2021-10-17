Trabzonspor - Fenerbahçe Derbisinde 130. randevu

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını Trabzon'da paylaşacak. Bordo-mavili ekip zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak lider olmak isterken, sarı lacivertliler maçı kaybetmeyerek koltuğunu koruma peşinde. Kritik karşılaşma öncesi teknik direktörler Abdullah Avcı ve Vitor Pereira'nın sahaya süreceği isimler belli oldu. İşte zorlu Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...