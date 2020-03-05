Tottenham-Norwich City maçında Eric Dier taraftarla kavga etti |Video

Tottenham forması giyen Eric Dier, İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Norwich City'ye elendikleri maç sonunda kendi taraftarlarının bulunduğu tribüne çıkıp bir taraftarı kovaladı. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Tottenham rakibine penaltılarda 3-2 yenilerek elendi. Maça ise Eric Dier ile taraftarlar arasında çıkan kavga damga vurdu.

Tottenham forması giyen Eric Dier, İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Norwich City'ye elendikleri maç sonunda kendi taraftarlarının bulunduğu tribüne çıkıp bir taraftarı kovaladı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre bir Tottenham taraftarı, takımının lig sonuncusu Norwich City'ye elendiği maçta Eric Dier'a küfür etti.

Aynı tribünde bulunan İngiliz futbolcunun kardeşi, bunun üzerine taraftarla sert bir tartışmaya girdi.

Tribüne çıkan Eric Dier da kardeşinin tartıştığı taraftarı kovaladı.

JOSE MOURİNHO ERİC BİR PROFESYONELİN YAPMAMASI GEREKEN FAKAT HEPİMİZİN YAPABİLECEĞİ BİR DAVRANIŞTA BULUNDU

Maç sonunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan teknik direktör Jose Mourinho, "Eric bir profesyonelin yapmaması gereken fakat hepimizin yapabileceği bir davranışta bulundu. Fakat onu anlıyorum ve destekliyorum." şeklinde konuşarak oyuncusuna destek verdi.

TOTTENHAM ELENDİ

İngiltere Federasyon Kupası'nda Tottenham Hotspur, Premier Lig'de sonuncu sırada yer alan Norwich ile normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılarda 3-2 yenilerek elendi. Maça damga vuran an ise Eric Dier ile taraftarlar arasında çıkan kavga oldu.