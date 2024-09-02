02 Eylül 2024, Pazartesi
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Siyonist lobisi devrede: İsrail takımından provokatif adım!
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile eşleşmesi sonrası İsrail basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İsrail basını, Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki karşılaşmanın İstanbul'da değil, tarafsız bir sahada oynanabileceğini ileri sürdü. İsrail’in provokatif adımının ardından Spor Yazarı Haldun Domaç, A Haber’de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.