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Siyonist lobisi devrede: İsrail takımından provokatif adım!

Siyonist lobisi devrede: İsrail takımından provokatif adım!

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Giriş: 02.09.2024 17:43
Güncelleme:02.09.2024 17:43
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile eşleşmesi sonrası İsrail basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İsrail basını, Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki karşılaşmanın İstanbul'da değil, tarafsız bir sahada oynanabileceğini ileri sürdü. İsrail’in provokatif adımının ardından Spor Yazarı Haldun Domaç, A Haber’de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İsrail takımından provokatif adım!
İsrail takımından provokatif adım!
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