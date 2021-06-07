Samandıra'nın yeni patronu Rafael Benitez! İngiliz devi Everton'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor

Yeni sezonda kariyerli bir teknik direktöre takımı emanet etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi Benitez transferinde sona yaklaştı. İspanyol basını Rafael Benitez’in Everton’dan gelen teklifi reddettiğini, Fenerbahçe’nin 2+1 yıllık teklifini kabul ettiğini yazdı. İspanyol As gazetesi Rafael Benitez'in 16 Haziran'da İstanbul'a geleceğini, Başkan Ali Koç'un projesini 1. ağızdan dinleyeceğini de ifade etti. İşte Fenerbahçe'nin Rafael Benitez transferiyle ilgili ayrıntılar...