Rıza Kayaalp'ten Başkan Erdoğan'a teşekkür: Terimiz kurumadan bizi aradı

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 130 kiloda 10'uncu kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, yeni hedeflerini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını A Haber'de anlattı. Kayaalp, "10 şampyonlukta da bizi minderden iner-inmez terimiz kurumadan tebrik etti. ALLAH razı olsun. Yeni başarılar istedi. Sizin huzurunuzda yeniden teşekkür ediyorum. Öte yandan Kayaalp, güreşi ne zaman bırakacağını ve yeni hedefini açıkladı.

Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 130 kiloda 10'uncu kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, duygularını A Haber'de anlattı.

Kayaalp, "İlk şampiyon olduktan sonra her zaman şunu söyledim, ülkem için ne kadar çok madalya alabilirsem almaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"TERİMİZ KURUMADAN BİZİ ARIYOR ALLAH RAZI OLSUN"

Şampiyon güreşçiye ilk tebrik ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Kayaalp, Başkan Erdoğan ile olan görüşmesini anlattı: Terimiz kuruman bizi arayıp tebrik etti. Allah razı olsun. Kendisine "10. kez sizi rahatsız ettim' dedim. Bize çok önem veriyor değer veriyor. Bizi her seferinde arayıp tebrik ediyor ve yeni başarılar istiyor. Sizlerin huzurunda yeniden teşekkür ediyorum.

YENİ HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in Avrupa rekorunu egale etmek istediğini ifade eden Kayaalp, "Şimdiki hedefim olimpiyatlar, sonrasında artık yaşım gereği 1-2 yıl içerisinde bırakırım" dedi.