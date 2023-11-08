Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler alındı mı?

Fenerbahçe'den rekor bedelle dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in başını sakatlıklar bırakmamış ve takımda forma şansı bulamamıştı. Sakatlığını atlatan ve ligdeki Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alan Arda Güler, Braga maçının kadrosuna da dahil edildi.