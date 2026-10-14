Okan Buruk’tan Barcelona maçı sonrası mesaj: “Çok daha iyisini yapabiliriz”

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Barcelona’ya 4-1 mağlup olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın bazı bölümlerinde iyi oynadıklarını belirten Buruk, “Bundan sonraki maçlarda çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum.” dedi. Tecrübeli teknik adam, geriye düştüklerinde oyun disiplinini korumaları gerektiğini vurgularken, yoğun maç takvimi nedeniyle Abdülkerim Bardakcı’yı da dinlendireceklerini söyledi.