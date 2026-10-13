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Galatasaray kafilesi Rams Park için yola çıktı!
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Galatasaray kafilesi Rams Park için yola çıktı!

Galatasaray kafilesi Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona mücadelesi için RAMS Park’a hareket etti.

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Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi son gelişmeler: Muhtemel 11'ler
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