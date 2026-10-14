Flick’ten Galatasaray maçı sonrası itiraf: “Oyunu değiştirmek önemliydi”

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı deplasmanda 4-1 mağlup eden Barcelona’nın teknik direktörü Hansi Flick, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İlk yarıda geriye düşmelerine rağmen devre arasında oyuncularına güvendiğini belirten Flick, “Kalitemizi ve gücümüzü gösterebilirsek oyunu döndürebileceğimizi biliyorduk.” dedi. Alman teknik adam, Lamine Yamal’ın performansını da överek genç yıldızın olağanüstü bir oyuncu olduğunu vurguladı.