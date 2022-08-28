28 Ağustos 2022, Pazar
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Liverpool'dan tarihi fark: Bournemouth'a gol olup yağdılar
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında sahasında Bournemouth'u ağırlayan Liverpool, rakibine tam 9 gol attı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, Luiz Diaz (2) Elliot, Trent-Arnold, Firmino (2), Van Dijk, Mepham (K.K) ve Carvalho kaydetti.