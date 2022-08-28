28 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Liverpool'dan tarihi fark: Bournemouth'a gol olup yağdılar

Liverpool'dan tarihi fark: Bournemouth'a gol olup yağdılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2022 09:47
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında sahasında Bournemouth'u ağırlayan Liverpool, rakibine tam 9 gol attı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, Luiz Diaz (2) Elliot, Trent-Arnold, Firmino (2), Van Dijk, Mepham (K.K) ve Carvalho kaydetti.
Galatasaray’da flaş ayrılık: KAP’a bildirildi
Galatasaray'da flaş ayrılık: KAP'a bildirildi
Liverpool’dan tarihi fark
Liverpool'dan tarihi fark
Montella sahaya girip Balotelli’nin üzerine yürüdü!
Montella sahaya girip Balotelli'nin üzerine yürüdü!
Trabzonspor’a Premier Lig’den orta saha!
Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha!
Avrupa Konferans Ligi rakipleri belli oldu
Avrupa Konferans Ligi rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde rakipler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde rakipler belli oldu
Beşiktaş’ın Dele Alli transferinde mutlu son!
Beşiktaş'ın Dele Alli transferinde mutlu son!
Küçükçekmece’de silahlı saldırının görüntüleri
Küçükçekmece’de silahlı saldırının görüntüleri
Burak Yılmaz Sittard’ın başına geçti
Burak Yılmaz Sittard'ın başına geçti
Trabzonspor taraftarından Kopenhag’a gece yarısı hoş geldiniz partisi!
Trabzonspor taraftarından Kopenhag'a gece yarısı hoş geldiniz partisi!
“Yapmamız gereken şey yolumuza devam etmek”
“Yapmamız gereken şey yolumuza devam etmek”
Frank Lampard’dan Dele Alli açıklaması
Frank Lampard'dan Dele Alli açıklaması
Daha Fazla Video Göster