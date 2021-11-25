25 Kasım 2021, Perşembe
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Kara Kartal Avrupa'ya veda etti | Sergen Yalçın: “Avrupa defterini kapattık artık lige odaklanmalıyız”
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybedilen Ajax maçının ardından yaptığı açıklamada, Avrupa defterini kapattıklarını ve artık lige odaklanmaları gerektiğini söyledi. Takımın iyi bir reaksiyon gösterdiğini de ifade eden Yalçın, “Takımın aynı reaksiyonu ligde de vermesini bekliyorum. Çıkışa geçmek istiyoruz” açıklamasını yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Ajax’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.