19 Nisan 2025, Cumartesi
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Jose Morais: Sözlerim dostluk temennisi kimseyi kırmak istemedim!
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Süper Lig'de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için yaptığı şampiyonluk temennisine açıklık getirdi. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Morais, “Her arkadaşınızın başarılı olmasını istersiniz. Bu sadece bir temenniden ibaretti, kimseyi kırmak ya da taraf olmak gibi bir niyetim yoktu” dedi. Galatasaray’ın elde ettiği sonucun da adil olduğunu vurguladı.