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Hakem Cüneyt Çakır kariyerini Türkiye maçı ile noktaladı

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Giriş: 20.11.2022 10:30
Güncelleme:20.11.2022 10:30
FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı. Aktif hakemliği bırakan Çakır, TFF'de eğitimci olarak görev yapacak.
Hakem Cüneyt Çakır kariyerini noktaladı
Hakem Cüneyt Çakır kariyerini noktaladı
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