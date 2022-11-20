20 Kasım 2022, Pazar
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Hakem Cüneyt Çakır kariyerini Türkiye maçı ile noktaladı
FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı. Aktif hakemliği bırakan Çakır, TFF'de eğitimci olarak görev yapacak.