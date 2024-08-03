03 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
GOL | Galatasaray 0-1 Beşiktaş ( Ciro İmmobile)

GOL | Galatasaray 0-1 Beşiktaş ( Ciro İmmobile)

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.08.2024 21:14
Süper Kupa finalinde Beşiktaş, 1. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GOL | Galatasaray 0-1 Beşiktaş
GOL | Galatasaray 0-1 Beşiktaş
Süper Kupa’da süper heyecan
Süper Kupa'da süper heyecan
Beşiktaş, Emirhan Topçu transferini açıkladı!
Beşiktaş, Emirhan Topçu transferini açıkladı!
Dünyanın konuştuğu Türk Yusuf Dikeç yurda döndü!
Dünyanın konuştuğu Türk Yusuf Dikeç yurda döndü!
Dünyanın konuştuğu Türk yurda döndü! Türkiye atıcılıkta ilk madalyayı kazandı
Dünyanın konuştuğu Türk yurda döndü! Türkiye atıcılıkta ilk madalyayı kazandı
Trabzonspor 1-0 Ružomberok
Trabzonspor 1-0 Ružomberok
F.Bahçe’de Fred şoku! Açıklama geldi
F.Bahçe'de Fred şoku! Açıklama geldi
Mete Gazoz tarihe geçti
Mete Gazoz tarihe geçti
Atıcılıkta ilk olimpiyat madalyası
Atıcılıkta ilk olimpiyat madalyası
Jose Mourinho basın toplantısında konuştu!
Jose Mourinho basın toplantısında konuştu!
Filenin Sultanları tarihi dönüşle başladı
Filenin Sultanları tarihi dönüşle başladı
Paris olimpiyatları kaosla başladı
Paris olimpiyatları kaosla başladı
Daha Fazla Video Göster