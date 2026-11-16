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GOL | Fransa 2-0 Türkiye: Kroupi 80. dakikada farkı ikiye çıkardı!
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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GOL | Fransa 2-0 Türkiye: Kroupi 80. dakikada farkı ikiye çıkardı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Fransa, J. Kroupi'nin 80. dakikada attığı golle Türkiye karşısında skoru 2-0’a getirdi.

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