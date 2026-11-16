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GOL | Fransa 2-1 Türkiye: Abdülkerim Bardakçı'dan 90. dakikada gol!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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GOL | Fransa 2-1 Türkiye: Abdülkerim Bardakçı'dan 90. dakikada gol!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Türkiye, Abdülkerim Bardakcı'nın 90. dakikada attığı golle Fransa karşısında skoru 2-1’e getirdi.

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