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GOL | Belçika 4-1 İtalya: Moreira 80. dakikada farkı üçe çıkardı!
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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GOL | Belçika 4-1 İtalya: Moreira 80. dakikada farkı üçe çıkardı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Belçika, D. Moreira'nın 80. dakikada attığı golle İtalya karşısında skoru 4-1’e getirdi.

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