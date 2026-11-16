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GOL | Hırvatistan 2-1 Çekya: Majer 87. dakikada sahneye çıktı!
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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GOL | Hırvatistan 2-1 Çekya: Majer 87. dakikada sahneye çıktı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grup maçında Hırvatistan L. Majer'in 87. dakikada attığı golle Çekya karşısında skoru 2-1’e getirdi.

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