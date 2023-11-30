Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk AHaber.com.tr’nin sorusuna flaş yanıt!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. AHaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek'ten, kritik karşılaşmanın ardından Okan Buruk’a flaş sorular... En iyi Şampiyonlar Ligi oyunu bu muydu? Angelino'nun ligde forma giymemesi opsiyonu ile mi ilgili? İşte tüm detaylar...