Futbolda bahis soruşturmasında ikinci dalga: Şike şüphesi ve yargı süreci

İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonla çok sayıda futbolcu ve yönetici hakkında gözaltı kararı verilirken, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve avukat Hadi Dündar sürecin hukuki ve teknik detaylarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN