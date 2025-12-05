05 Aralık 2025, Cuma
Futbolda bahis soruşturmasında ikinci dalga: Şike şüphesi ve yargı süreci
Giriş: 05.12.2025 11:32
İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonla çok sayıda futbolcu ve yönetici hakkında gözaltı kararı verilirken, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve avukat Hadi Dündar sürecin hukuki ve teknik detaylarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.