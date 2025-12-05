05 Aralık 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Futbolda bahis soruşturmasında ikinci dalga: Şike şüphesi ve yargı süreci
Futbolda bahis soruşturmasında ikinci dalga: Şike şüphesi ve yargı süreci

Futbolda bahis soruşturmasında ikinci dalga: Şike şüphesi ve yargı süreci

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 05.12.2025 11:32
İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonla çok sayıda futbolcu ve yönetici hakkında gözaltı kararı verilirken, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve avukat Hadi Dündar sürecin hukuki ve teknik detaylarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Futbolda bahis soruşturmasında ikinci dalga: Şike şüphesi ve yargı süreci
ABONE OL
Bahis soruşturması! İşte gözaltı listesi
Bahis soruşturması! İşte gözaltı listesi
Futbolda bahis soruşturmasında ikinci dalga!
Futbolda bahis soruşturmasında ikinci dalga!
Bahis soruşturmasında yeni dalga!
Bahis soruşturmasında yeni dalga!
Samsunspor’dan Galatasaray’a meydan okuma
Samsunspor’dan Galatasaray'a meydan okuma
Derbide puanlar paylaşıldı
Derbide puanlar paylaşıldı
Melissa Vargas ehliyetini memleketi Malatya’dan aldı
Melissa Vargas ehliyetini memleketi Malatya’dan aldı
Kadıköy’de derbi ateşi!
Kadıköy'de derbi ateşi!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta?
Burak Yılmaz: Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkacağız
Burak Yılmaz: “Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkacağız”
Çaykur Rizespor’da, İlhan Palut istifa etti
Çaykur Rizespor'da, İlhan Palut istifa etti
Mustafa Cengiz kabri başında anıldı
Mustafa Cengiz kabri başında anıldı
Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz
"Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz"
Daha Fazla Video Göster