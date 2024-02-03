03 Şubat 2024, Cumartesi
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Galatasaray Samsunspor'u mağlup etti! İstanbul'a lider dönüyor
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında zirve yarışını sürdüren Galatasaray, Yılport Samsunspor'u erken bulduğu gollerle mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılılar maç fazlalığıyla liderlik koltuğuna oturdu.