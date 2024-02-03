03 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaray Samsunspor'u mağlup etti! İstanbul'a lider dönüyor

Galatasaray Samsunspor'u mağlup etti! İstanbul'a lider dönüyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.02.2024 10:29
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında zirve yarışını sürdüren Galatasaray, Yılport Samsunspor'u erken bulduğu gollerle mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılılar maç fazlalığıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Galatasaray Samsunspor’u mağlup etti!
Galatasaray Samsunspor'u mağlup etti!
Galatasaray’a Fildişili futbolcu!
Galatasaray'a Fildişili futbolcu!
VAR kayıtları açıklanacak
VAR kayıtları açıklanacak
Aslan’dan muhteşem geri dönüş!
Aslan'dan muhteşem geri dönüş!
Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı!
Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı!
Real Madrid’den Arda Güler kararı!
Real Madrid'den Arda Güler kararı!
Galatasaray’ın yıldızı Sacha Boey Bayern Münih’te!
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey Bayern Münih'te!
Galatasaray Sacha Boey’e veda ediyor!
Galatasaray Sacha Boey'e veda ediyor!
Nicolas Anelka Ümraniyespor için Türkiye’de!
Nicolas Anelka Ümraniyespor için Türkiye'de!
Fatih Terim Galatasaray’ın kapısını çalacak!
Fatih Terim Galatasaray'ın kapısını çalacak!
ZTK’da kura heyecanı! Son 16 eşleşmeleri belli oldu
ZTK'da kura heyecanı! Son 16 eşleşmeleri belli oldu
Kartal Pendik’te ağır yaralı!
Kartal Pendik'te ağır yaralı!
Daha Fazla Video Göster