04 Ağustos 2024, Pazar
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Galatasaray 0-5 Beşiktaş GENİŞ ÖZET İZLE
2024 Süper Kupa'nın sahibi belli oldu. Beşiktaş, Galatasaray karşısında Ciro Immobile'nin 23'üncü saniyede ağları havalandırıp rekoru kırdığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda ise Jonas Svensson dakikalar 53'ü gösterirken bu kez ağları bulan isim oldu. Immobile 80'de bu kez penaltıdan farkı 3'e çıkardı. Rafa Silva 90'da son sözü söyledi derken Mustafa Hekimoğlu beşinci golü kaydetti. Siyah beyazlılar rakibini 5-0 ile geçerek kupaya uzanmayı başardı. Bu skor aynı zamanda kupa tarihinin en farklı galibiyeti de oldu. İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...