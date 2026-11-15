Emekli ve memur zammında gözler Ocak 2027'de! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü, Ocak 2027'de yapılacak maaş artışlarına çevrildi. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı, refah payı ve seyyanen zam ihtimalleri merak ediliyor. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak artış da gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Peki, masada hangi zam senaryoları var? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10 zam yapılması ihtimali gündemde mi? A Haber muhabiri Şener Çetin, Ankara'dan gerçekleştirdiği canlı yayında maaş artışlarına ilişkin son gelişmeleri aktardı.