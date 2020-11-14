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Formula 1’de heyecan sürüyor! Sıralama turları saat 15’te yapılacak

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Giriş: 14.11.2020 09:48
Güncelleme:14.11.2020 10:06
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan İstanbul’un ev sahipliği yaptığı yarışlarla sürecek. Antrenman turları dün tamamlandı. Bugün sıralama turları saat 15’te yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Aybüke Sena Can aktardı.

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