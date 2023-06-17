17 Haziran 2023, Cumartesi
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Fenerbahçe olan Mali Genel Kurulu’nda kavga çıktı! İşte o anlar….
Ali Koç kürsüde kongre çağrısı yapan Aziz Yıldırıma cevaben “Değişim isteyen arkadaşların sorması gereken niye biri aday olmuyor? Özellikle kötü gittiği zamanlarda mangalda kül bırakmayan lokantalarda eğlenceli görüntüler veren sosyal medyada esip gürleyen arkadaşlara söylüyorum; çıkartın bir aday. Bir burada şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz cansiperhane hatalarımız da ağır başarısızlık da olsa iyi niyetimizle elimizden geleni yapmaya çalışırken bizim altımızı oyanlara söylüyorum; çıkın aday olun Kongre yapalım. Bu kadar çalışıp bu durumda olmak ne kadar acı biliyor musunuz? Biz bu durumda keyif mi alıyoruz sanıyorsunuz? İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz. Bilerek mi bunu yapıyoruz” dedi. Kuruldan gelen “Evet” sözleri sonrası bir anda karıştı. Genel Kurul’da bulunan arasında kavga çıktı. İşte o anlar….