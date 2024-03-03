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Fenerbahçe güle oynaya zirve koltuğuna! Hatayspor 0-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)

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Giriş: 03.03.2024 12:33
Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor’a konuk odu. Sarı lacivertliler kritik maçta Osayi ve Cengiz Ünder'in attığı golerle rakibini 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı lacivertliler koltukta kalıcı olmak için yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini beklemeye başladı.
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