Fatih Terim ile taraftar arasında "istifa" gerilimi! O anlara ait video görüntüler ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a karşı alınan yenilginin ardından bir taraftarla tartıştı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde Terim'in, kendisini istifaya davet ettiği iddia edilen taraftara sert çıktığı iddia edildi. İşte sosyal medyada kısa süre içerisinden en çok izlenen videolar arasında giren o görüntüler...